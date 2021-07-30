Більшість пляжів в Одеській та Київській областях заборонені для купання

У розпал літа і сезону відпусток в Одеській області існує велика проблема з пляжами. Багато з них взагалі заборонені для відвідування. Про це в інтерв'ю розповів голова Держекоінспекції Андрій Мальований, повідомляє УНІАН.

"Наскільки мені відомо, в Одеській області з пляжами є проблеми. Багато з них заборонені для відвідування. Наприклад, в Затоці", - підкреслив Мальований.

Складна ситуація і з пляжами в столиці України.

"У Києві дуже часто піднімається на пляжах так званий жовтий прапор - "не рекомендовано купатися", особливо після дощів. У нас зливова каналізація не якісна, тому після дощів різко підвищується рівень забруднення. Потрібно кілька днів, щоб вода очистилася", - зазначив Мальований.