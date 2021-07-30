Зеленський вшанував пам’ять загиблих військових, які боронили Авдіївку

Під час робочої поїздки до Донецької області Президент України Володимир Зеленський поклав квіти до Меморіалу пам’яті воїнів Операції об’єднаних сил/Антитерористичної операції, які загинули в боях за Авдіївку.

Про це повідомляє пресслужба﻿ ОП.

Меморіал у 2021 році отримав статус знака пам'яті.

"Гідне вшанування пам’яті наших українських героїв – наш обов’язок. І я радий, що для цього після семи років війни в цьому місці нарешті з’явився відповідний символ – знак пам’яті військовослужбовців Збройних Сил України й добровольчих формувань, які загинули в боях за Авдіївку. Це не подія й не новина. Це – норма. Так і має бути. І так має бути в кожному місті й селищі України, за які загинули українські бійці, віддавши найголовніше, що в них було, – своє життя", – зазначив Володимир Зеленський.
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Нагадаємо, біля авдіївської промзони понад тисячу днів тривали запеклі бої за Україну. Найважче протистояння відбувалося 29 січня – 3 лютого 2017 року за участю 72-ї ОМБр. Її бійцям вдалося відтіснити проросійські збройні формування з позицій. Тоді в бою загинув капітан Андрій Кизило, якому посмертно присвоєно звання Героя України.

Саме після цих сутичок військовослужбовці 72-ї ОМБр та волонтери створили пам'ятний знак-інсталяцію на честь загиблих захисників Авдіївки, який було відкрито у вересні 2017-го. 2019 року було встановлено дві плити з іменами полеглих бійців.

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