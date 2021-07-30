"Бориспільський експрес" буде частіше їздити в аеропорт

Державна "Укрзалізниця" додає ще один рейс в Міжнародний аеропорт "Бориспіль". Це пов'язано зі зростанням попиту з боку пасажирів на маршруті, повідомляє UBR.

Час відправлення поїзда заплановано на вечірній час. З Києва він відправлятиметься о 22:01, а прибуватиме до аеропорту - о 22:42. У зворотному напрямку "Бориспільський експрес" поїде о 23:04 і очікується в столиці о 23:48.

Крім того, ще на трьох рейсах за рахунок ущільнення графіка в найбільш пікові години курсуватиме здвоєний рейковий автобус Pesa. Це дозволить збільшити кількість місць для пасажирів в два рази. За один рейс можна буде перевозити 162 людини замість 81.

Раніше "Укрзалізниця" додала ще один рейковий автобус Pesa за цим напрямком через зростання попиту.