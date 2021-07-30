У Туреччині затримали підозрюваного в підпалах лісів

Поліція Туреччини затримала підозрюваних у підпалах лісів в місті Манавгат. Про це заявив міністр закордонних справ країни Мевлюта Чавушоглу, повідомляє Лента.Ру.

Правоохоронні органи заявляють, що один з передбачуваних винуватців був помічений місцевими жителями під час розпалювання вогню.

"Громадяни вимагали віддати підозрюваного для самосуду", - сказав міністр закордонних справ.

Після таких вимог Чавушоглу довелося виїхати на місце подій.

Місцеві жителі звинувачували владу в захисті злочинця. Глава МЗС Туреччини запевнив їх, що винні не уникнуть відповідальності. Він додав, що у всіх є сумніви щодо причин виникнення пожеж, бо вони почалися по всій Туреччині одночасно.

Президент країни Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що до розслідування залучили розвідку.

За останніми даними, з-за пожеж постраждали понад 180 людей, троє загинули.