Чауса виявили у Вінницькій області

Екс-суддя Микола Чаус, якого в квітні 2021 роки вкрали невідомі, був виявлений у Вінницькій області, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, в поліцію подзвонив житель села Мазурівка (Вінницька область) і повідомив, що виявив громадянина Миколи Чауса, 1966 року народження.

Чаус повідомив, що був викрадений невідомими особами і підтвердив, що є екс-суддею Дніпровського райсуду Києва. В ході перевірки стало відомо, що він знаходиться в розшуку НАБУ за ч. 4 ст. 368 КК.

На місце події виїхали правоохоронці.

Фото зроблено в сільраді.

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за отримання хабара в розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України і 12 вересня 2016 року його було оголошено в розшук. У березні 2017 го Чаус був затриманий на території Молдови.