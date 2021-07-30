Суд залишив Медведчука під домашнім арештом

Київський апеляційний суд залишив у силі домашній арешт народного депутата (фракція "Опозиційна платформа - За життя") Віктора Медведчука, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідну ухвалу суд виніс у п'ятницю, відмовивши у такий спосіб у задоволенні апеляції захисту Медведчука.

Як повідомлялося, Печерський районний суд Києва 9 липня продовжив домашній арешт Медведчуку до 7 вересня. Медведчук подав апеляцію на це рішення суду.

Народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку (фракція "Опозиційна платформа - За життя") 11 травня було повідомлено про підозру в державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому РФ Криму. За словами генпрокурора Ірини Венедіктової, підозра стосується трьох епізодів протиправної діяльності та співпраці з країною-агресором.

За даними слідства, у 2015 році Медведчук вступив у попередню змову з чиновником уряду РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря (морська економічна зона України, тимчасово окупована РФ). Ще один епізод кримінального провадження стосується передачі спеціальним службам РФ відомостей, що містять державну таємницю. Третій епізод незаконної діяльності – проведення підривної діяльності проти України, зокрема в контексті розробки антиукраїнського проєкту "Промінь".

Медведчук 12 травня прибув в Офіс генерального прокурора, ознайомився з копією пред’явленої йому підозри й заявив, що переховуватися від слідства не має наміру, а підозри є політично мотивованими.

Козак, за даними правоохоронних органів, перебуває в РФ. Водночас, за інформацією Медведчука, Козак перебуває на території Білорусі, де проходить лікування. Козака оголошено в розшук, є рішення суду на його затримання для обрання запобіжного заходу.