Суддя Чаус знаходиться в руках СБУ

Викрадений в Молдові суддя Микола Чаус, якого 30 липня виявили в селі Вінницької області, на даний момент знаходиться в руках Служби безпеки України, повідомляє Страна.ua.

Про це повідомляють джерела в правоохоронних органах.

Виходячи з інформації джерела, справу Чауса спробують передати в СБУ, яка й буде, в основному, займатися Чаусом, а не НАБУ.

Нагадаємо, зараз справа проти Чауса веде Національне антикорупційне бюро, яке розслідує справу про хабар.

Адвокат сім'ї Чауса Ростислав Кравець з посиланням на слова детектива НАБУ підтвердив, що Чауса зараз везуть в СБУ.

Нагадаємо, 30 липня стало відомо, що Чаус виявлений в селі Мазурівка Вінницької області. Сам він розповів старості села, що був викрадений невідомими. Тим часом дружина Чауса Світлана розповіла, що чоловік з нею не зв'язувався і про його місцеперебування їй невідомо. При цьому вона впізнала суддю на фотографії, додавши, що чоловік посивів.

Своєю чергою адвокат сім'ї Чаусів заявив, що той теж з ним не зв'язався. Захисник зв'язується з Вінницьким управлінням поліції і Національним Антикорупційним бюро України для можливості отримати доступ до Миколи.