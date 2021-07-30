У Херсоні затримали бізнесмена, який допомагав окупантам

У Херсоні затримали бізнесмена з Криму, який допомагав окупантам незаконно закликати жителів півострова на службу в російській армії. У чоловіка була компанія, яка займається пасажирськими перевезеннями, і він підписав контракти з "військкоматом" окупантів, повідомляє Ліга.net.

У прокуратурі повідомляють, що бізнесмена затримали 29 липня в аеропорту Херсон при спробі потрапити в Україну.

Проти нього в Україні відкрито справу про примус кримчан служити у Збройних силах РФ, що є військовим злочином і порушенням Женевської конвенції.

За даними правоохоронців, у чоловіка був свій бізнес в Сакському районі - приватне підприємство, яке спеціалізується на пасажирських перевезеннях. Протягом 2016 -2017 років кримчанин уклав договори з "військкоматом" в окупованому Криму і допоміг провести чотири незаконних призовних кампанії. Він регулярно надавав транспорт своїй компанії для перевезення призовників.

Як повідомляють в прокуратурі, в рамках одного з контрактів транспорт бізнесмена мав здійснити 496 рейсів і перевезти 3200 чоловік. За це підприємець отримав від окупантів більш 1 млн рублів.

Йому повідомили про підозру за статтею про пособництво в порушенні законів і звичаїв війни, чоловікові загрожує від восьми до 12 років в'язниці.