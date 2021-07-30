Міністр агрополітики розповів, скільки землі продали в липні

За місяць роботи ринку землі вже уклали 2901 угоду, загальна сума яких становила 210 млн грн – один гектар, за підрахунками Мінагрополітики, коштує 40 тисяч грн, повідомляє Економічна правда.

Про це заявив міністр агрополітики Роман Лещенко.

Так, за 30 днів роботи ринку всього продано земельних ділянок площею 5324 га на суму 210 млн гривень.

Наразі найбільше землі придбали у Полтавській, Тернопільській та Кіровоградській областях, але продажі відбуваються у всій країні.

За словами першого заступника міністра юстиції Євгенія Горовця, вже понад 4 тисячі нотаріусів мають доступ до Державного земельного кадастру. Доступ до нього необхідний для перевірки дотримання покупцем обмеження у 100 га "в одні руки".

Він наголошує, що моніторинг земель засвідчив відсутність ажіотажу на ринку земель сільськогосподарського призначення, а також відсутність істотної зміни динаміки ринку в порівнянні із періодом до 1 липня 2021 року.

За словами Анатолія Мірошниченка, першого заступника голови Держгеокадастру, моніторинг дозволив виявити, що станом на 1 липня понад сто юридичних осіб та понад тисячу фізичних осіб володіли від ста гектарів сільгоспземель, багато з них – понад як тисячею гектарів.

"З 1 липня 2021 року така концентрація земель сільськогосподарського призначення стає неможливою" , — акцентує він.

За його словами, істотних зрушень на ринку земель сільськогосподарського призначення найближчим часом не очікується.