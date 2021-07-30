СБУ викрила експосадовця авіазаводу на розкраданні 30 млн гривень

Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому голові Харківського державного авіаційного виробничого підприємства. Експосадовця звинувачують у розтраті 30 млн гривень, повідомляє РБК-Украина.

Згідно з даними слідства, починаючи з 2013 по 2015 рік, колишній посадовець забезпечив переведення близько 30 млн гривень комерційним компаніям, які, нібито, надавали агентські послуги в рамках продажів товарів військового призначення за кордоном.

"Міжнародний аспект вчинення злочину потребував значної та постійної комунікації з компетентними органами інших держав. Отримана інформація врешті-решт допомогла слідству зібрати необхідну доказову базу для повідомлення про підозру експосадовцю” , - йдеться в повідомленні.

Варто відзначити, що згідно з ч. 5 ст. 191 Кримінального Кодексу України, колишньому посадовцю загрожує позбавлення волі строком до дванадцяти років.

Автор: Сергій Пишкін