СБУ викрила експосадовця авіазаводу на розкраданні 30 млн гривень

СБУ викрила експосадовця авіазаводу на розкраданні 30 млн гривень

Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому голові Харківського державного авіаційного виробничого підприємства. Експосадовця звинувачують у розтраті 30 млн гривень, повідомляє РБК-Украина.

Згідно з даними слідства, починаючи з 2013 по 2015 рік, колишній посадовець забезпечив переведення близько 30 млн гривень комерційним компаніям, які, нібито, надавали агентські послуги в рамках продажів товарів військового призначення за кордоном.

"Міжнародний аспект вчинення злочину потребував значної та постійної комунікації з компетентними органами інших держав. Отримана інформація врешті-решт допомогла слідству зібрати необхідну доказову базу для повідомлення про підозру експосадовцю”, - йдеться в повідомленні.

Варто відзначити, що згідно з ч. 5 ст. 191 Кримінального Кодексу України, колишньому посадовцю загрожує позбавлення волі строком до дванадцяти років.

Автор: Сергій Пишкін

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