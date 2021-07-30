Чоловік з деменцією чотири місяці їздив Україною

На Волині поліція знайшла 63-річного жителя Хмельницької області, який зник ще в березні, - у чоловіка деменція, весь цей час він їздив по Україні, повідомляє Кореспондент.

У пенсіонера з села Норіл часті провали в пам'яті. Коли в березні він пішов з дому, родичі почали шукати самостійно, тому що він вже не раз зникав. Однак всі спроби не дали результату, його рідні звернулися в поліцію.

"Першочергові заходи не принесли результату - дідусь як "як крізь землю провалився", раптово і безслідно зник" , - заявили в поліції.

Виявити його вдалося лише через чотири місяці за 200 км від дому - у Волинській області. Як з'ясувалося, пенсіонер спочатку їздив по Україні, а потім знесилений приїхав у Ковельський район на Волині. Там медики його госпіталізували і повідомили в поліцію.

Сам чоловік не пам'ятає, чому пішов з дому, але був радий повернутися.