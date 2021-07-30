Український співак розлютив фанів п'яним концертом

Співак Олег Кензов 29 липня дав концерт у Бердянську, але його виступ викликав у фанатів лише розчарування. Артист ледь не впав біля сцени, матюкався при дітях та здавався присутнім п'яним, повідомляє УНІАН.

Враженнями про обурливий концерт поділився мешканець Бердянська.

"Шок! Олег Кензов давав сольний концерт при повному Палаці культури в м. Бердянськ. Квитки на цей захід коштували дуже не дешево! І в підсумку замість якісної концертної програми, яка належить статусу артиста, і вартості квитка, глядач отримав п'яний чад, витівки, мат і просто огиду! Дякую Олегу і його команді за цю ганьбу!" , - написав автор відеороликів про п'яний концерт Кензова.

Так, співак чомусь був босим, він жонглював мікрофоном та не стримував ненормативну лексику. Окрім цього, Кензов ледь не впав, коли намагався сісти на сцену після стрибка.

Поведінка Кензова розлютила фанів. Вони вважають, що співак повинен вибачитись перед глядачами концерту та дати новий безкоштовний виступ для усіх мешканців Бердянська.