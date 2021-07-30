Дощі і спека: де на вихідних в Україні за прогнозом випадуть опади

Цими вихідними на значну територію України повернуться дощі та грози. При цьому, на більшій частині країни сильно потеплішає, а на заході, навпаки, трохи похолодшає. У яких регіонах зіпсується погода – читайте в нашому свіжому прогнозі .

У суботу, 31 липня, у західних, північних, а також у Донецькій, Запорізькій областях і в Криму буде найбільш прохолодно - близько 28-31°С удень і від 14 на заході до 22°С у Криму вночі. У центрі та на сході очікується 29-31°С удень і 16-19°С уночі. На півдні, а також у Чернівецькій, Вінницькій та Київській областях буде найбільш тепло – близько 30-32°С удень і від 14 до 22°С (відповідно, із заходу на південь) уночі.

Дощі з грозами в суботу проллють на заході, на сході, а також у Житомирській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. На решті території буде хмарно з проясненнями. Найменш вітряно буде на сході та в Криму - близько 4-11 км/год. У центрі, на півдні, на заході та на півночі очікується вітер 7-14 км/год. У Запорізькій області вітер може бути трохи сильніше – до 18 км/год.

Погода, очікувана в суботу, 31 липня. Скріншот: Meteobar

У неділю, 1 серпня, на заході температура знизиться до 26-29°С удень і до 14-17°С уночі. І тільки на Закарпатті, а також у Івано-Франківській і Чернівецькій областях буде тепліше - близько 28-31°С удень, уночі практично так само - 14-19°С. Приблизно така ж температура очікується й у Житомирській, Вінницькій, Київській та Одеській областях. І тільки ніч у останній буде, як і завжди, теплою - близько 20-22°С. У центрі, на півночі, на сході, на півдні та в Криму буде найбільш тепло - від 30 до 34°С удень і від 14 на півночі до 22°С на півострові вночі.

Опадів у неділю варто чекати на більшій, ніж у суботу, території. Дощі та грози очікуються тепер, крім заходу, ще в центрі (крім Кіровоградської та Дніпропетровської областей) та на півночі. На решті території буде сонячно та ясно. Найменш вітряно в неділю буде на сході, у центрі, на півночі та в Криму - 4-11 км/год у середньому. На півдні та на заході буде дути трохи сильніше - близько 7-14 км/год.

31 липня в східних, а також у Львівській, Тернопільській, Житомирській, Київській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Вінницькій областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. 31 липня днем у східних, Запорізькій, більшості західних областей можливі грози, у окремих районах - град та шквали 15-20 м/с (1 рівень небезпеки, жовтий).

У столиці України, Києві, на вихідних очікується температура від 19 до 31°С протягом дня, вітер 7-11 км/год, у суботу - легка хмарність, у неділю можлива гроза.