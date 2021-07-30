У центрі Києва проходить ЛГБТ-рейв

У Києві біля будівлі Офісу президента сьогодні, 30 липня, розпочався рейв підтримку прав ЛГБТ-спільноти, повідомляє Кореспондент.

Повідомляється, що поліція повністю перекрила підходи до Офісу президента, біля якого проходить захід.