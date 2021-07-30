У центрі Києва проходить ЛГБТ-рейв
У Києві біля будівлі Офісу президента сьогодні, 30 липня, розпочався рейв підтримку прав ЛГБТ-спільноти, повідомляє Кореспондент.
Повідомляється, що поліція повністю перекрила підходи до Офісу президента, біля якого проходить захід.
"Перед початком організації нашого заходу правоохоронці нам чітко дали зрозуміти, що зможуть забезпечити безпеку організаторів і учасників рейву, сподіваюся, що вони виконають своє завдання. Початок заходу заплановано на 17:15 і триватиме воно до 20:00", - заявила організаторка Софія Лапіна.