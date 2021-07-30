Вдова президента Гаїті назвала організаторів вбивства

Вбивство президента Гаїті Жовенеля Моїза було сплановане великими олігархами. Про це заявила вдова президента Мартіна Моїз в інтерв'ю New York Times, повідомляє Лента.Ру.

За її словами, коли вбивці увірвалися в будинок, Жовенель спробував зателефонувати співробітникам, зобов'язаним забезпечувати його безпеку, і покликати їх на допомогу. Мартіна заявляє, що резиденцію президента охороняли від 30 до 50 осіб, і ніхто з них не був убитий і навіть поранений.

"Я не розумію, як нікого не підстрелили" , - сказала вона.

Поліція затримала широке коло підозрюваних, які брали участь в змові з метою вбивства. Однак колишня перша леді вважає, що ніхто із затриманих не міг бути організатором злочину, оскільки не володів достатніми засобами, щоб фінансувати операцію.

"Тільки олігархи і система могли вбити його" , - підкреслила вдова.

Її оцінки схожі й з недавніми зауваженнями високопоставленого гаїтянського міністра Матіаса П'єра. На його думку, більш впливові люди, які організували напад, все ще перебувають на волі.

Раніше на адресу співробітників і суддів, які розслідують вбивство президента Гаїті Жовенеля Моїза, стали регулярно надходити анонімні погрози.