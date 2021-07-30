Лукашенко назвав Тихановську дурепою та мерзотницею

Олександр Лукашенко розповів, як нібито врятував лідера опозиції Світлану Тихановську і дав їй 15 тисяч доларів, щоб вона виїхала з Білорусі, повідомляє УНІАН.

"Вона каже, це я сьогодні прочитав у доповіді, що її змусили виїхати з Білорусі і погрожували, що там мало не дітей схоплять. Це після того, як їх хотіли спалити в будинку. Це все було підлаштовано, коли вони зібрали всю цю Координаційну раду і пішли в окремий будинок. І ця дурепо туди поперлася" , - зазначив Лукашенко.

Лукашенко назвав Тихановську дурепою і мерзотницею

За його словами, в той день вона прийшла до нього і попросила грошей, щоб виїхати з Білорусі.