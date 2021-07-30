Лукашенко назвав Тихановську дурепою та мерзотницею
Олександр Лукашенко розповів, як нібито врятував лідера опозиції Світлану Тихановську і дав їй 15 тисяч доларів, щоб вона виїхала з Білорусі, повідомляє УНІАН.
"Вона каже, це я сьогодні прочитав у доповіді, що її змусили виїхати з Білорусі і погрожували, що там мало не дітей схоплять. Це після того, як їх хотіли спалити в будинку. Це все було підлаштовано, коли вони зібрали всю цю Координаційну раду і пішли в окремий будинок. І ця дурепо туди поперлася", - зазначив Лукашенко.
Лукашенко назвав Тихановську дурепою і мерзотницею
За його словами, в той день вона прийшла до нього і попросила грошей, щоб виїхати з Білорусі.
"Ми зробили, все що просила. Ну, їдь до дітей, Я розумію. Я взагалі проти жінок не воюю. Не встигли виїхати, як вона дзвонить - каже, що у неї немає грошей. Я кажу: "Візьми, попроси у державної компанії". Скільки хоче? 15 тисяч доларів. Дали 15 тисяч доларів, це все-таки діти. Ось що було. І вона сьогодні говорить про те, що їй погрожували, що дітей від неї забирали, мерзотниця! Перший раз про неї говорю, хоча з жінками не воюю", - заявив Лукашенко.