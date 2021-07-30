В Афганістані напали на штаб ООН

На об'єкт ООН в Гераті, Афганістан, вчинили напад - загинув афганський поліцейський, поранені кілька офіцерів, повідомляє Кореспондент.

Штаб-квартира зазнала гранатометного і артилерійського обстрілу, ніхто зі співробітників ООН не постраждав.

"Винні в цьому нападі повинні бути виявлені і притягнуті до відповідальності" , - сказала глава МООНСА Дебора Лайонс.

У районі, де було скоєно напад, тривали бойові дії між бойовиками "Талібану" і урядовими військами. ООН намагається в терміновому порядку відновити повну картину нападу.