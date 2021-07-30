Валютний ринок: підсумки п'ятниці

У п'ятницю котирування безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку продовжили зниження. Було встановлено новий річний мінімум.

Останній робочий день тижня і другого літнього місяця не приніс жодних сюрпризів. Як ми і припускали, що охочих залишити справи на п'ятницю виявилося небагато. Активність покупців на початку торгів була настільки низькою, що рятувати продавців валюти вийшов Національний банк. Регулятор викупив найдешевші заявки на продаж в районі рівня 26,81 гривень і пішов, надавши учасникам торгів самим знаходити компроміс.

Надалі угоди проходили у вузькому діапазоні 26,80-26,83 гривень, і тільки до кінця дня, коли покупці пішли, був зафіксований новий річний мінімум на рівні 26,70 гривень на покупку. Втім, він був виставлений кимось зі спекулянтів і навряд чи може братися до уваги. Реально закрили торги на рівні 26,78 на покупку і 26,805 гривень на продажу, що теж нижче попередніх днів. Закрили торги п'ятниці на 7,5 копійок на покупці та 6,5 копійок на продажу нижче, ніж у четвер.

Хід торгів:

Стартові котирування - 26,80/26,90 (купівля/продаж).

Торги п'ятниці відкрилися так само широко, як і в попередні дні: спред на старті склав 10 копійок. Продавці підняли цінник на продаж до 26,90 гривень, але охочих купувати за такою ціною не було, і вони почали знижувати його, поки не пройшла перша угода за ціною 26,84 гривень. Близько 10:20 з'явився Національний банк. Він акуратно, щоб не потривожити ринок, викупив кілька заявок на загальну суму 20 млн доларів - і пішов з ринку «по-англійськи».

Після відходу регулятора котирування провалилися було до 26,80/26,82, але потім покупці все ж вирішили не ризикувати й почали відкуповуватися валюту, що призвело до зростання буквально на 2-3 копійки. Після обіду угоди проводили банківські скарбники в межах 26,81-26,83 гривень, а до закриття на ринку залишилися практично одні продавці.

Котирування закриття - 26,78/26,805 (покупка/продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні виріс на 23,5 млн у порівнянні з четвергом і становив 184,5 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 26,8159 гривень.

Офіційний курс долара на 2 серпня встановлений на позначці 26,8168 гривень за долар, зниження на 6,99 копійок. Офіційний курс євро на 2 серпня встановлений на позначці 31,8946 гривні за євро, зниження на 2,93 копійки. Готівковий долар сьогодні втрачав в ціні аж до самого вечора. Традиційного п'ятничного попиту на нерухомість, що подешевшала валюту не було, тому до вечора гуртові обмінні пункти були змушені опустити цінник до 26,88 гривень. Це новий річний мінімум на готівковому ринку.

Деякі аналітики пророкують, що в серпні долар може подешевшати до 26,50 гривень, мотивуючи це зростанням надходжень валюти від продажу агропродукції.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR/USD на 19:00 - 1,1861. Сьогодні євро виріс до позначки 1,1907 долара, але потім потрапив під хвилю продажів, приурочених до закриття місяця, і опустився до 1,1850 долара. Готівковий євро також подешевшав до 31,82-31,85 гривень

Російський рубль, скориставшись слабкістю американського долара, сьогодні зміцнився до 72,80 рублів за долар. Станом на 19:00 він затиснутий у вузькому діапазоні 73,04-73,10 рубля за долар. Готівковий рубль в столиці сьогодні, як і весь попередній тиждень, продавали по 3,65-3,67 гривень за 10 рублів.