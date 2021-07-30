Україна встановила антирекорд з медалей після першого тижня Олімпіади

Збірна України після семи днів Олімпіади в Токіо завоювала чотири бронзові медалі і встановила особистий антирекорд, повідомляє УНІАН.

Це перший випадок в історії, коли за перший тиждень літньої Олімпіади Україна не змогла завоювати жодного золота чи срібла.

У Токіо за перший тиждень українська збірна виграла на одну медаль більше, ніж за аналогічний період на Олімпіаді в Ріо. Але при цьому за підсумками першого тижня Олімпіади-2016 в активі нашої збірної було відразу дві срібні нагороди.

До Олімпійських ігор в Ріо за перший тиждень змагань Україна вигравала як мінімум дві золоті медалі.

Нагадаємо, що положення команди в медальному заліку залежить в першу чергу від кількості золотих нагород, потім - від срібних, а бронзові враховуються в останню чергу.

На цей час у медальному заліку ОІ-2020 Україна посідає 58-е місце.