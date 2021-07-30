В результаті атак талібів в Афганістані вбито десятки жителів

Місія ООН зі сприяння Афганістану (МООНСА) повідомила про десятки загиблих і сотнях поранених мирних жителів при атаці бойовиків руху "Талібан" на Кандагар. В організації підкреслили, що реальні цифри жертв і постраждалих можуть бути вище, повідомляє РБК-Україна.

"Глибоко стурбовані ескалацією насильства в Кандагарі і його околицях на тлі безперервних атак талібів на місто. З 16 липня поранено понад 230 мирних жителів" , - зазначили в організації.

При цьому в МООНСА підкреслили, що реальні цифри постраждалих можуть бути набагато вище.

"Достовірні повідомлення про десятки вбитих мирних жителів", - вказали в місії.