Палата представників заборонила Байдену скасовувати санкції проти "ПП-2"

Палата представників Конгресу США схвалила поправку, яка дозволить заборонити президенту Джо Байдену відмовлятися від санкцій проти газопроводу "Північний потік-2", повідомляє Лента.Ру.

Про це повідомив в Twitter журналіст Джек Фітцпатрік, який висвітлює діяльність законодавчого органу.

За те, щоб заблокувати право американського лідера на відмову, виступили 217 конгресменів, проти - 212. Щоб ввести цю поправку в дію, законопроєкт повинен затвердити Сенат, а після - підписати глава держави.

Також документ передбачає збільшення фінансової допомоги Києву в 2022 році. Про це повідомило посольство України в США. Загальний обсяг коштів складе не менше 481,5 мільйона доларів, в тому числі 10 мільйонів пройдуть за статтею "Міжнародне військове фінансування".