Данилюк побив Милованова на своєму дні народження: фото

Колишній секретар РНБО Олександр Данилюк побився з радником голови ОПУ Тимофієм Миловановим, повідомляє Українська правда.

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Бійка сталася на святкуванні дня народження Данилюка, на яке прийшов Милованов. Перед цим Милованов і Данилюк відійшли в сторону і говорили. В результаті чоловіки почали сваритися.

Після цього Данилюк попросив Милованова залишити свято і доповісти Єрмаку, що його вигнали з дня народження.

У якийсь момент Милованов звернувся до Данилюка зі словами: "Тобі згадати, як ти за часів Януковича працював?".

Після цього колишній секретар РНБО вдарив радника голови ОПУ з криком: "Ти покидьок, я з перших днів був на Майдані".

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Їх розбороняв депутат Київради Дмитро Білоцерківець та колишній заступник генпрокурора Віктор Трепак. В результаті Трепак вивів Милованова зі свята. Радник Єрмака отримав пошкодження брови.

29 липня конкурсна комісія не допустила Данилюка до конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки - не підійшов диплом Університету Індіани.

Глава цієї комісії - Милованов.