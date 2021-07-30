Газпром створив дефіцит газу в Європі - дані Оператора ГТС
Російський Газпром штучно обмежує поставки газу в Європу. Через це ціни на "блакитне паливо" на європейському ринку досягли історичних $500 за тисячу кубометрів, повідомляє Ліга.net.
Через ажіотажне зростання цін російській монополіст міг отримати в липні 1,45 млрд євро додаткового доходу від експорту газу в країни Євросоюзу.
Про це йдеться в аналітичній записці держкомпанії Оператор газотранспортної системи України (ОГТСУ).
У документі зазначено, що на 28 липня ціни на газ в Європі перебувають на історично високому рівні – майже $500 (або 13 200 грн) за 1000 кубічних метрів палива. Рекордне зростання цін ОГТСУ пов'язав із різким скороченням транспортування газу українською ГТС від початку поточного року – з 180-185 млн кубометрів газу на добу в кінці 2020-го до 124 млн кубів на добу з лютого 2021 року.
Дії Газпрому в ОГТСУ назвали маніпуляцією ринком газу Європи і зловживанням монопольним становищем, завдяки чому тільки в липні російський монополіст міг отримати близько 1,45 млрд євро додаткового доходу за рахунок "штучно створеного дефіциту". Загальний виторг Газпрому від поставок газу на європейський ринок в липні ОГТСУ оцінив в 2,3 млрд євро.
"Газпром заявляє про досягнення майже рекордних показників експорту газу в першому півріччі 2021 (в порівнянні з півріччям 2020 року – ред.). Однак зростання відбулося за рахунок поставок через Туреччину (Турецький потік) і Китай (Сила Сибіру), а поставки в Західну Європу знизилися в порівнянні з 2018 роком (рекордним – ред.) на 15%, а в порівнянні з 2019 роком – на 22%", – йдеться в аналітичній записці ОГТСУ.
Водночас, за даними Оператора ГТС, щоб виконувати свої зобов'язання за контрактами і не підвищувати постачання в Європу Газпром начебто використовує газ, що зберігається в підконтрольних йому європейських підземних сховищах газу.
"Така ситуація вигідна Газпрому не тільки політично, а й економічно", – заявили в держкомпанії.
За прогнозами ОГТСУ, високі ціни на газ у Європі збережуться, як мінімум до березня 2022 року. У своїх аргументах там посилаються на ф'ючерсні контракти на європейському хабі NCG.
"Ф'ючерс на перший квартал 2022 року передбачає ціну газу 34,5 євро/МВт-год, на 2022 – 25,7 євро/МВт-год. Разом з тим можливе відхилення ціни газу взимку як у сторону зниження (наприклад, у разі відмови Газпрому від обмеження поставок), так і в бік збільшення (у разі поглиблення дефіциту)", – йдеться в документі.