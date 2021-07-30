Газпром створив дефіцит газу в Європі - дані Оператора ГТС

Російський Газпром штучно обмежує поставки газу в Європу. Через це ціни на "блакитне паливо" на європейському ринку досягли історичних $500 за тисячу кубометрів, повідомляє Ліга.net.

Через ажіотажне зростання цін російській монополіст міг отримати в липні 1,45 млрд євро додаткового доходу від експорту газу в країни Євросоюзу.

Про це йдеться в аналітичній записці держкомпанії Оператор газотранспортної системи України (ОГТСУ).

У документі зазначено, що на 28 липня ціни на газ в Європі перебувають на історично високому рівні – майже $500 (або 13 200 грн) за 1000 кубічних метрів палива. Рекордне зростання цін ОГТСУ пов'язав із різким скороченням транспортування газу українською ГТС від початку поточного року – з 180-185 млн кубометрів газу на добу в кінці 2020-го до 124 млн кубів на добу з лютого 2021 року.

Дії Газпрому в ОГТСУ назвали маніпуляцією ринком газу Європи і зловживанням монопольним становищем, завдяки чому тільки в липні російський монополіст міг отримати близько 1,45 млрд євро додаткового доходу за рахунок "штучно створеного дефіциту". Загальний виторг Газпрому від поставок газу на європейський ринок в липні ОГТСУ оцінив в 2,3 млрд євро.

"Газпром заявляє про досягнення майже рекордних показників експорту газу в першому півріччі 2021 (в порівнянні з півріччям 2020 року – ред.). Однак зростання відбулося за рахунок поставок через Туреччину (Турецький потік) і Китай (Сила Сибіру), а поставки в Західну Європу знизилися в порівнянні з 2018 роком (рекордним – ред.) на 15%, а в порівнянні з 2019 роком – на 22%" , – йдеться в аналітичній записці ОГТСУ.

Водночас, за даними Оператора ГТС, щоб виконувати свої зобов'язання за контрактами і не підвищувати постачання в Європу Газпром начебто використовує газ, що зберігається в підконтрольних йому європейських підземних сховищах газу.

"Така ситуація вигідна Газпрому не тільки політично, а й економічно" , – заявили в держкомпанії.

За прогнозами ОГТСУ, високі ціни на газ у Європі збережуться, як мінімум до березня 2022 року. У своїх аргументах там посилаються на ф'ючерсні контракти на європейському хабі NCG.