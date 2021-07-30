У Китаї запідозрили США у витоку вірусу з лабораторії

Китайське видання «Женьмінь жибао» запідозрило американську лабораторію в Форт-Детрику у витоку небезпечних вірусів. Відзначається, що вона була закрита після спалахів пневмонії невідомого походження в її околицях, повідомляє Лента.Ру.

Лабораторія, за даними газети, є військовою базою, де зберігаються матеріали про бактеріологічну зброю фашистів і японського «Загону 731». Відзначається, що в липні 2019 року в двох будинках для похилих неподалік були зафіксовані випадки пневмонії незрозумілого генезу, а у вересні в доповіді штату Меріленд, де розташована установа, згадувалася «пневмонія, пов'язана з електронними сигаретами» і стрімке зростання заражених.

Також з'явилися повідомлення про значне збільшення числа респіраторних захворювань незрозумілого походження, після чого Центри з контролю і профілактики захворювань США офіційно оголосили про закриття лабораторії в Форт-Детрику.

"Чому США закрили цю біологічну лабораторію? Можливою причиною міг бути витік. Проте витік чого? І в якій мірі? Всі деталі були приховані під приводом "національної безпеки" і аж до сьогоднішнього дня є загадкою" , - зазначили у виданні.

Там додали, що спалах коронавірусу нового типу стався в США на місяць раніше, ніж у Китаї. Крім того, Національні інститути охорони здоров'я країни заявляли, що ще в грудні 2019 року коронавірус почав повільно поширюватися по території Сполучених Штатів, пише «Женьмінь Жибао».

Газета підкреслила, що американська влада відмовляється від власного розслідування і перевірки іншими структурами. Автори статті стверджують, що Вашингтону не вдасться ухилитися або сховатися від цієї теми, оскільки він повинен дотримуватися принципів прозорості та справедливості, а також дозволити вченим з інших країн вивчити ситуацію.