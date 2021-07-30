Погоня за Чаусом: в мережі з'явилося відео, як НАБУ збили мотоцикліста

В інтернеті з'явилося відео з кадрами, як співробітники Національного антикорупційного бюро України при переслідуванні автомобілів СБУ, в одному з яких везли Миколу Чауса, збивають мотоцикліста, повідомляє Страна.ua.

На кадрах видно, як з місця події виїжджає блакитний мікроавтобус, а на асфальті дороги на боці лежить збитий мотоцикл без водія. Ймовірно, саме він знімає ролик на телефон.

У поліції повідомили, що постраждалим в гонитві мотоциклістом виявився 35-річний чоловік, на ім'я Валерій. Він їхав на мотоциклі по Голосіївському проспекту в напрямку Голосіївської площі. На перехресті з вулицею Потєхіна Валерій зупинився, бо загорівся червоний сигнал світлофора. В цей час попереду нього автомобіль марки Ford раптово почав здавати назад зі звуковою сиреною, збив мотоцикл і помчав у бік Голосіївської площі.

Поліція встановила, що Ford Tourneo належить НАБУ, і веде розслідування інциденту.