США ввели санкції проти поліції Куби

Мінфін США ввів економічні санкції проти поліції Куби, її начальника Оскара Алехандро Кальєхаса Валькарсе і його заступника Едді Мануеля Сьєрри Аріаса, повідомляє Лента.Ру.

Це пов'язано з тим, що правоохоронці придушували акції протесту в країні, йдеться на сайті Мінфіну США.

Директор управління з контролю за іноземними активами Андреа Гацкі підкреслив, що міністерство фінансів США продовжить призначати та поіменно називати тих, хто сприяє участі кубинського режиму в значних порушеннях прав людини». Відзначається, що на главу поліції і його заступника наклали «персональні санкції».

Майно поліції Куби та її начальника з цього моменту заблоковані. Крім того, заборонені транзакції, пов'язані з цією власністю.