Власники нових MacBook масово скаржаться на тріщини

Власники нових ноутбуків від Apple почали масово скаржитися на тріщини, які самі по собі з'являються на екранах. Користувачі стверджують, що в MacBook без будь-якої причини "лопаються" скла, повідомляє УНИАН.

Так, власники ноутбуків від "яблучної" корпорації масово пишуть в мережі про те, що на їх техніці з'являються тріщини. Проблема торкнулася користувачів, які придбали MacBook Air і MacBook Pro на основі Apple M1.

Відзначається, що екрани ноутбуків "лопаються" при абсолютно нормальному використанні. Багато власників техніки зверталися в компанію Apple зі скаргами на раптове поламання, деяким пощастило і їх гаджети ремонтували або замінювали безкоштовно.

Однак іншим власникам пощастило не так сильно. Корпорація не завжди погоджувалася усувати проблему, натомість виставляла своїм клієнтам чималі рахунки за ремонт.

"У мене Macbook Pro M1. Купив у березні 2021 року. Вчора вранці розкрив і виявив тріщини на екрані. Я зв'язався з Apple і був змушений заплатити 570 фунтів стерлінгів авансом, щоб вони відремонтували його. Я сказав їм, що нічого не робив, щоб пошкодити екран, але вони відповіли, що рішення про пошкодження приймуть, і в разі моєї провини я втрачу свої гроші" , - розповів один з незадоволених власників техніки.

Обурення ростуть, тому в офіційній спільноті Apple та на Reddit вже з'явилися гілки з обговореннями. У них користувачі розповідають, що вони помічали тріщини на своїх ноутбуках після того, як закривали або відкривали кришку гаджета.

Користувачі вже висунули дві можливі причини раптової появи тріщин. Так, екрани можуть "лопатися" через те, що ноутбуки закривали, коли в нижній частині пристрою знаходився сміття. Для тріщин досить навіть найменшої частинки, яка легко зруйнує скло.

Друга причина - занадто слабка рамка екрану. Цілком можливо, що компанія не передбачила всі можливі проблеми, тому ноутбуки гнуться при закритті, відкритті та перенесенні.