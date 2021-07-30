Ракета Ariane 5 вперше доставила перепрограмувальні супутники

Важка ракета-носій Ariane 5 стартувала на геостаціонарну перехідну орбіту з європейським супутником Eutelsat Quantum і бразильським супутниками Star One D2, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За даними французької компанії-оператора Arianespace запуск був здійснений з космодрому Куру у Французькій Гвіані в п'ятницю о 23:00 за паризьким часом (в суботу о 00:00 за Києвом). Приблизно через 36,5 хвилин два космічні апарати після відділення від другого ступеня ракети повинні бути виведені на орбіту.

Eutelsat Quantum є першим у світі перепрограмувальним комерційним супутником. Його універсальність виводить на якісно новий рівень функціональність супутників зв'язку, які тепер зможуть пристосовуватися до завдань операторів за допомогою програмного керування, коли це потрібно.

Супутник масою 3,5 тонни розроблений спільно Європейським космічним агентством, оператором Eutelsat і компанією Airbus Defence and Space. Передбачуваний термін його експлуатації - 15 років.

Космічний апарат Star One D2 створила американська компанія Maxar для бразильського оператора Embratel. Він розширить доступ до широкосмугового інтернету і телекомунікаційних послуг в ряді районів Центральної та Південної Америки.

Супутники будуть розміщені на геостаціонарній орбіті з апогеєм 35,7 тис. км і перигеєм 250 км. Загальна вага корисного навантаження, яку виводить на орбіту важка ракета-носій Ariane 5 досягає понад 10,5 тонн.

Цей запуск став шостим за рахунком для компанії Arianespace і першим для ракети Ariane 5 в поточному році. Наразі Ariane 5 є основною ракетою Європейського космічного агентства