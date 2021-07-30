Amazon оштрафували на майже на мільярд доларів

Управління із захисту даних Люксембургу (CNPD) оштрафувало компанію Amazon на майже один мільярд доларів за недотримання правил конфіденційності ЄС. Це найбільший штраф за трирічну історію дії відповідного закону, повідомляє Обозреватель.

За інформацією CNN комісія винесла це рішення ще 16 липня, стверджуючи, що Amazon займається обробкою персональних даних, порушуючи регламент Євросоюзу щодо їх захисту - не питаючи згоди користувачів. За це на компанію наклали рекордний штраф в розмірі 746 млн євро (приблизно 887 млн доларів).

Гігант онлайн-торгівлі вважає це рішення необґрунтованим і має намір оскаржити його.

"Рішення про те, як ми показуємо клієнтам відповідну рекламу, ґрунтується на суб'єктивних і неперевірених тлумаченнях європейського законодавства про конфіденційність, і пропонований штраф абсолютно не пропорційний навіть такому тлумаченню" , - заявили в компанії.

Штраф був накладений регуляторами даних в Люксембурзі, де Amazon має свою європейську штаб-квартиру. Представник люксембурзького центру CNPD відмовився від коментарів, посилаючись на тривалість судового процесу.