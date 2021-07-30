Бразилія відмовиться від партії вакцини "Супутник V"

Уряд Бразилії планує анулювати підписаний в березні контракт на поставку 10 мільйонів доз російської вакцини Sputnik V, заявив у четвер Марсело Кейрога, глава бразильського міністерства охорони здоров'я, повідомляє Голос Америки.

За словами міністра, це рішення пов'язане з серйозними затримками у видачі дозволу на використання російської вакцини. Всі рішення про використання тієї чи іншої вакцини в Бразилії приймаються федеральним регулятором у сфері охорони здоров'я, агентством Anvisa.

Кейрога додав, що бразильська кампанія з імунізації населення проти коронавірусу наразі «не потребує» поставок російської вакцини, уточнивши, що ситуація може змінитися в разі, якщо Anvisa видасть ліцензію на використання Sputnik V.

Угода про імпорт 10 мільйонів доз Sputnik V було підписано Російським фондом прямих інвестицій з бразильської фармацевтичною компанією União Quimica, яка також планувала виробляти російську вакцину безпосередньо в Бразилії для її експорту в сусідні країни. Для цього компанії потрібно отримати дозвіл від Anvisa на використання в надзвичайних ситуаціях, і процес застопорився, бо União Quimica не надала регулятору повну інформацію про вакцину.

Влада 16 бразильських штатів запросила в Anvisa дозвіл на імпорт російської вакцини, яке було видано їм з вимогою дотримання ряду умов, включаючи проведення клінічних випробувань в Бразилії. У підсумку, за даними Anvisa, з цими умовами погодилися тільки чотири штати.

Міністр охорони здоров'я також заявив про скасування контракту вартістю 316 мільйонів доларів на поставку 20 мільйонів доз індійської вакцини Covaxin, яку виробляє компанія Bharat Biotech. Контракт визнаний недійсним, оскільки Anvisa не схвалила використання вакцини.