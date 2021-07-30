На МКС при відкритті модуля вилетів болт
Російський космонавт повідомив у наземний Центр управління, що з новим модулем усе гаразд, але з нього вилетів болт, повідомляє Корреспондент.
У модулі Наука, який пристикувався до МКС, все як належить і пилу немає, але під час відкриття люка з модуля вилетів болт. Про це російський космонавт Олег Новицький повідомив підмосковному Центру управління польотами. Це випливає з переговорів екіпажу, що транслюються НАСА.
Модуль Наука було запущено з космодрому Байконур 21 липня ракетою-носієм Протон-М, 29 липня він причалив до модуля Зірка російського сегмента МКС. У п'ятницю екіпаж відкрив люк у модуль.
"Візуально все було до ладу. Пилу немає. Коли ми відкривали люк, побачили, як звідти вилетів болт довжиною 2 сантиметри", - сказав Новицький фахівцеві Центру, коли відповідав на питання про стан модуля.