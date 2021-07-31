Безос втратив лідерство в списку мільярдерів

Засновник Amazon Джефф Безос перестав бути найбагатшою у світі людиною. Відповідні зміни з'явилися в списку Forbes Real-Time, який оновлюється в режимі реального часу, повідомляє Лента.Ру.

Наразі статки Безоса оцінюються в 192,4 мільярда доларів: за день вони зменшилися на 6,76 відсотка або 13,9 мільярда доларів. Лідером рейтингу найбагатших людей світу став власник компаній Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно. За версією Forbes, його статки сягають 192,9 мільярда доларів.

Третє місце списку займає глава SpaceX, генеральний директор Tesla Ілон Маск. За добу його статки зросли на 2,2 мільярда доларів і досягло 179,4 мільярда доларів.

Статки Безоса скоротилися через падіння акцій Amazon. Вони подешевшали на 7,56 відсотка до 3,3 тисячі доларів за папір після того, як компанія представила звітність за другий квартал 2021 року. Виявилося, що Amazon вперше за останні три роки не реалізував прогнози аналітиків по зростанню виторгу.