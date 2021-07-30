Ізраїль звинуватив Іран в атаці на танкер і смерті двох моряків

Ізраїль звинуватив Іран у тому, що він стоїть за нападом на нафтовий танкер, під час якого загинули двоє членів екіпажу – громадянин Великобританії та громадянин Румунії. Іран наразі не коментує ці звинувачення, повідомляє Обозреватель.

За інформацією BBC інцидент стався в ніч на 30 липня в Аравійському морі. Танкер-хімовоз Mercer Street, який експлуатується лондонською компанією Zodiac Maritime, зазнав нападу біля берегів Оману.

Місце нападу на танкер. Джерело: bbc.com

Танкер слідував з танзанійського Дар-ес-Салама в аравійський порт Ель-Фуджайра. Танкер Mercer Street належить японському судновласнику і ходить під прапором Ліберії. Компанія-оператор судна Zodiac Maritime, яка належить ізраїльському підприємцю Еялю Офер, повідомила, що мова може йти про атаку піратів.

У п'ятницю, 30 липня, міністр закордонних справ Ізраїлю Яір Лапід звинуватив Тегеран в "іранському тероризмі".

"Іран – це не тільки ізраїльська проблема. Світ не повинен мовчати" , - сказав пан Лапід у своїй заяві.

Однак деталі нападу залишаються неясними. Іран наразі не коментує ці звинувачення.

Інцидент є серйозним загостренням напруженості в регіоні.

Компанія Zodiac Maritime підтвердила, що в результаті нападу загинули двоє членів екіпажу. Оператор не повідомляє ніяких подробиць події, пояснюючи, що деталі поки що встановлюються.

На цей момент судно своїм ходом слідує в безпечний порт у супроводі корабля ВМС США.