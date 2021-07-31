Астрономи зняли найближчу до Землі екзопланету

Астрономи зняли екзопланету Coconuts-2b, яка рухається на екстремальній далекій від своєї зірки орбіті. Дистанція від планети від зірки більш ніж у 6 тисяч разів більша від радіуса земної орбіти. Траєкторія руху Землі навколо Сонця на середній відстані близько 149,6 млн км, повідомляє Обозреватель.

Вчені з Гавайського університету (США) повідомили, що ця планета розташована всього за 35 світлових років від Сонця. Тому Coconuts-2b – найближча з безпосередньо знятих екзопланет, пише Astrophysical Journal Letters.

Зазначається, що Coconuts-2а ще молода і порівняно холодна зірка. Її орієнтовний вік до мільярда років, а розміром вона втричі менша за Сонце, чий радіус 696 340 км. За підрахунками астрономів, повний оберт по орбіті навколо зірки становить рекордні 1,1 млн років.

Планета Coconuts-2b та її зірка. Джерело: Astrophysical Journal Letters

Coconuts-2b є газовим гігантом, де середня температура може досягати позначки в +160 градусів за Цельсієм. Маса екзопланети в шість разів більша від найбільшої планети в Сонячній системі Юпітера.

Додамо, що назва Coconuts-2 не перекладається з англійської, як "кокоси", а є скороченням від назви COol Companions ON Ultrawide orbiTS ("Холодні партнери на надшироких орбітах"), на основі якої і було зроблено відкриття.

Екзопланета – це планета, що розташована за межами Сонячної системи.