В Афганістані точаться бої за місто Герат

Між бойовиками екстремістського угруповання «Талібан» та урядовими військами Афганістану точаться бої у передмісті західного міста Герат, столиці однойменної провінції, повідомляє Радіо Свобода.

Угруповання стверджує, що його бойовики увійшли до провінційної столиці, але афганська влада в Кабулі це заперечує. За її твердженням, наступ талібів був відбитий.

Речник міністерства внутрішніх справ країни Мірвайс Станекзай повідомив увечері 30 липня, що райони Енджель і Ґозара, які прилягають до міста Герат, контролюються урядовими військами, а передмістя столиці провінції «зачищене від «Талібану».

«Їхні (талібів – ред.) втрати вбитими дуже великі. Наразі Ґозара та Енджель під нашим контролем. Обидва райони близько до міста Герат, вони розташовані на самому в’їзді до міста» , – сказав Станекзай.

Речник міністерства оборони Фавад Аман повідомив, що співробітники безпекових та силових служб відбили атаки «Талібану» на Герат, Кандагар, Гельменд і Тахар.

«Талікан, столиця провінції Тахар, також очищений від «Талібану». У передмісті Кандагару афганські силовики перейшли в наступ. Дасть Бог, ситуація поліпшиться» , – заявив Аман.

Тим час Місія допомоги ООН в Афганістані повідомила, що внаслідок нападу на комплекс ООН у Гераті 30 липня загинув один охоронець.

За повідомленням, нападники стріляли зі стрілецької зброї та ручних протитанкових гранатометів, попри те, що вхід до комплексу був чітко позначений як об’єкт ООН.

Речниця Державного департаменту США Джаліна Портер засудила напад на комплекс.