В американському університеті вибачилися за "російську" Одесу

У Колумбійському університеті (Нью-Йорк, США) випустили статтю, де українська Одеса зарахована до міст Росії. Установа виправдалася, назвавши це редакторською помилкою, повідомляє Обозреватель.

Відповідний матеріал був опублікований в журналі Інституту Гаррімана – академічного центру з дослідження СРСР, а згодом Росії, Євразії та Східної Європи, який діє при університеті.

Як передає Голос Америки На помилку в авторитетному журналі вказав постійний представник України в Організації Об'єднаних Націй Сергій Кислиця. Він обурився і пояснив: РФ вливає багато грошей, щоб "насаджувати свій наратив" в академічних, наукових і дослідницьких установах у США та інших країнах світу.

Сергій Кислиця. Джерело: Скрин відео

Представник України в ООН повідомив університет про помилку та написав звернення до президента навчального закладу.

У підсумку в університеті повідомили, що стаття під назвою "Відкриваючи Росію" є частиною великого тексту, в якому авторка розповідала про власний досвід вивчення російської мови, культури, подорожей по СРСР і т.п.

Стаття "Відкриваючи Росію". Джерело: Скрин відео

"У Інституту Гаррімана не було наміру робити будь-які натяки, що Одеса може бути чим-небудь ще, аніж українським містом, яке в 1960-і було частиною Української Радянської Соціалістичної Республіки" , – сказано у відповіді на журналістський запит.

Університет також вибачився за ситуацію. Помилку в матеріалі виправили, а ще – пообіцяли провести окремий захід, присвячений Одесі, її культуру та історії, щоб повністю вичерпати інцидент.