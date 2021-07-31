Заявку Безоса в обслуговуванні місії на Місяць відхилили

За інформацією CNBC пропозицію мільярдера, засновника Amazon і компанії Blue Origin Джеффа Безоса з виготовлення та обслуговування космічного модуля для польоту на Місяць, відхилив уряд США, повідомляє Сьогодні.

Безос пропонував укласти контракт на два мільярди доларів. Так компанія Blue Origin оскаржила рішення про виділення 2,9 млрд доларів компанії мільярдера Ілона Маска SpaceX на будівництво місячного модуля.