За вербування дітей судитимуть сепаратиста з "ДНР"

До суду направлено обвинувальний акт на жителя м Горлівка (тимчасово окупована частина Донецької обл.) За підготовку дітей для служби в незаконних воєнізованих формуваннях Російської Федерації, повідомляє Интерфакс-Украина.

Як повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури завершено спеціальне досудове розслідування і направлено до суду обвинувальний акт стосовно жителя Горлівки за фактом сприяння діяльності терористичної організації, керівництво не передбаченими законами України воєнізованими формуваннями та втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність (ч .1 ст.258-3, ч.3 ст.260, ч.1 ст.304 КК України).

В інформації підкреслюється, що досудовим розслідуванням встановлено створення у 2017 році обвинуваченим на тимчасово окупованій території Донецької області військово-патріотичного клубу "Амазонки".

"До незаконного формування приймаються хлопчики та дівчатка у віці від 8 до 18 років. Вони виховуються на ідеях сепаратизму і "Руського міру" , - сказано в повідомленні.

Також наголошується, що під керівництвом підозрюваного неповнолітні проходять військову підготовку для подальшої служби в "окремих структурних підрозділах та інших незаконних збройних формуваннях окупаційної адміністрації РФ, а також псевдореспубліканской гвардії "ДНР", де вони отримують навички рукопашного бою і користування вогнепальною зброєю".