Локдаун завдав психічні травми - дослідження

Карантин, введений через пандемію коронавірусу, завдав психічні та фізичні травми літнім людям, про це йдеться в дослідженні британської благодійної організації Age UK, повідомляє Лента.Ру.

Як пише Daily Mail, на думку соціологів, мільйони людей можуть ніколи не оговтатися від проблем, що з'явилися під час місяців ув'язнення на самоті через COVID-19.

Організація в лютому 2021 року опитала майже 15 мільйонів осіб, які потребують догляду, а також тих, хто доглядає за ними. Чверть з них (близько 3,7 мільйона) заявили, що під час карантину відчували фізичний біль. Соціальна ізоляція, нерухомість і відмова від звичного способу життя залишили «глибокі шрами».

17 відсотків респондентів (2,7 мільйона) зазнавали труднощів з пересуванням і гірше стояли на ногах, а 12 відсотків (1,9 мільйона) - відчували себе залежними. Крім того, 22 відсотків (3,2 мільйона) стало важче запам'ятовувати важливі речі, а 43 відсотки (6,9 мільйона) - відчували меншу мотивацію робити те, що подобається.

Багато хто втратив упевненість в собі і не можуть впоратися з домашніми обов'язками самі. Так, 54 відсотки людей похилого віку (8,7 мільйона) відчували себе менш впевнено при відвідуванні лікарні, а 37 відсотків (шість мільйонів) губилися під час візиту лікарів.

Один з учасників опитування розповів, що впав в депресію.

"Я часто сиджу, плачу і задаюся питанням, як я зможу жити далі" , - додав він.

"Майже через 80 років на планеті у мене почалися панічні атаки" , - зізнався інший учасник дослідження.

Жінка, яка доглядає за літньою британкою, зазначила, що у підопічної погіршився настрій, бувають провали в пам'яті.