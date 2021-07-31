В ЄС пригрозили Лукашенко санкціями через мігрантів

Євросоюз зажадав, щоб самопроголошений глава Білорусі Олександр Лукашенко перестав шантажувати мігрантами Литву, інакше ЄС введе санкції. Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель в п'ятницю, 30 липня, повідомляє Кореспондент.

"Інструменталізація мігрантів і біженців абсолютно неприпустима. Використання людей, які потребують допомоги, для досягнення політичних цілей порушує фундаментальні європейські цінності і принципи" , - сказав Боррель.

ЄС засуджує використання білоруським режимом нелегальних мігрантів в політичних цілях і готовий ввести санкції проти тих, хто "займається контрабандою мігрантів, порушуючи права людини, або хто якось інакше причетний до торгівлі людьми".