Винайдено новий спосіб отримання електрики

Спеціальну установку, що дозволяє без зусиль і шкоди природі подати електрику в тисячі будинків, розробив 20-річний Джеремі Торонка. Житель республіки Сьєрра-Леоне в Західній Африці знайшов такий спосіб виробництва "чистої" енергії з вібрацій у навколишньому середовищі, повідомляє Обозреватель.

На це його підштовхнула проблема дефіциту енергопостачання рідної країни, з якою він сам зіткнувся з дитинства. Її вирішенням винахідник займався останні три роки й отримав міжнародне визнання, пише ВВС.

Торонка вступив до Африканського університету лідерства в Руанді. Там він заснував стартап із виробництва електрики Optim Energy.

Джереми Торонка Credit: Sheillah Munsabe

За основу своєї технології хлопець взяв п’єзоелектричний пристрій, що використовує з навколишнього середовища енергію тепла, руху й тиску. Якщо його розташувати під дорогою з інтенсивним рухом транспорту та пішохідним трафіком, він здатний поглинати і використовувати їх для генерації електричного струму. Але на відміну від роботи класичних електростанцій, у цьому випадку немає викидів парникових газів – через відсутність процесу спалювання палива.

Жителям нетрів на околиці Фрітауну в Сьєрра-Леоне доводиться покладатися на дрова для отримання світла й тепла

Таке джерело електрики має низку переваг і перед деякими альтернативними установками для вироблення енергії. Так, на відміну від сонячних і вітряних станцій робота вібраційних пристроїв не залежить від погодних умов. Також новий винахід не вимагає використання батарей і підключення до зовнішнього джерела живлення.

У Сьєрра-Леоне, звідки родом Торонка, доступ до електрики мають лише 26% населення. А в сільській місцевості, за інформацією організації SEforALL ("Стійка енергія для всіх"), більшість жителів не можуть під’єднатися до національної мережі. Представник університету, де вчиться юний винахідник, Вінні Мучіна підкреслив, що з такою доступною електрикою у дітей буде більше часу для навчання й приєднання до цифрового середовища світу. Тоді як дорослі зможуть підтримувати економічну діяльність.С

Торонка почав розробку п'єзоелектричного пристрою, коли навчався в університеті. Джерело: bbc.com

Стартап Optim Energy вже успішно реалізував пілотну програму в декількох районах Сьєрра-Леоне, а населення радісно прийняло таку новинку. Використовуючи тільки два п'єзоелектричні пристрої, компанія безкоштовно забезпечила електроенергією 15 шкіл і 150 будинків, де проживає приблизно 1,5 тис. осіб. Крім цього, Джеремі Торонка випустив онлайн-калькулятор енергоефективності – він відстежує моделі споживання людей, залежно від того, яку побутову техніку вони використовували.

У березні 2021 року за його роботу винахіднику вручили "Молодіжну премію співдружності" (Commonwealth Youth Award). Таку щороку присуджують п'яти молодим людям, які змінили на краще життя своїх співгромадян. Джеремі говорив, що отриманий приз у розмірі $2,8 тис. спрямує на розгортання мережі пристроїв, які планує встановити ще в декількох містах і прибережних регіонах Сьєрра-Леоне. Його мета – забезпечити електроенергією близько 100 тисяч осіб до 2030 року.