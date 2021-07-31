Дві українки пройшли у півфінал Олімпіади на 800 м

Дві українські легкоатлетки впевнено вийшли в півфінал на дистанції 800 м на літніх Олімпійських іграх у Токіо, повідомляє Кореспондент.

Вікторія Ткачук пробігла дистанцію за 54,80 с в першому кваліфікаційному забігу, а Анна Рижикова показала результат 54,56 с у другому кваліфікаційному забігу.

Обидві українки виграли свої забіги і спокійно вийшли в півфінал, який відбудеться 2 серпня. Підсумковий результат Рижикової - третій в кваліфікації, у Ткачук - сьомий.