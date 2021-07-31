У Массачусетсі більшість заражених були вакциновані - дослідження

Три чверті інфікованих в американському штаті Массачусетс були повністю вакциновані. Про це свідчать результати дослідження різкого зростання випадків зараження штамом коронавірусу Delta, повідомляє Кореспондент.

Про це йдеться в щотижневому звіті про захворюваності та смертності Центру по контролю і профілактиці захворювань (CDC).

"У липні 2021 після численних масових заходів у місті Барнстейбл, округ Массачусетс, виявлено 469 випадків захворювання на COVID-19 серед жителів Массачусетсу, які приїжджали в це місто в період з 3 по 17 липня. 346 (74%) випадків зафіксовано серед повністю вакцинованих осіб" , - йдеться в звіті.

За даними звіту, тестування виявило штам Delta у 90% пацієнтів. Цей звіт став ключовим доказом у висновках CDC про те, що щеплені можуть поширювати вірус, тому агентство рекомендувало відновити носіння масок вакцинованих в закритих громадських місцях.

За даними внутрішнього документа CDC, оприлюдненого ЗМІ, з понад 162 млн вакцинованих американців щотижня близько 35 000 осіб мають ознаки інфікування. У Массачусетсі цей показник виявився вищим.