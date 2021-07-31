У Росії можуть заборонити популярні платіжні сервіси

У Росії можуть заборонити систему Samsung Pay, яка займає 17% ринку платіжних сервісів РФ. Під загрозою також аналогічні програми для віртуальної оплати від Apple і Google, повідомляє УНИАН.

Так, росіяни можуть позбутися платіжних систем від світових компаній через патентну суперечку. Сервіс від Samsung ризикує потрапити під заборону першим, бо швейцарська компанія "Сквін СА" подала позов до ТОВ "Самсунг Електронікс Рус Компані" і Samsung Electronics Co Ltd. за використання винаходу за патентом №2686003 без згоди Правовласника, яким сама вона і виступає.

Суд Москви задовольнив цей позов, з чого випливає, що в РФ за фактом заборонили роботу платіжного сервісу від Samsung. Крім цього, тепер в країну не можна буде ввозити всі пристрої, які підтримують функцію Samsung Pay. Суд, посилаючись на експертів, дійшов висновку, що в роботі платіжного сервісу дійсно використовуються технології патенту швейцарської компанії.

Компанія Samsung може оскаржити рішення суду протягом 30 днів. Якщо ж рішення не оскаржать, воно автоматично набере чинності. Однак компанія вже вивчає документи справи і не планує вносити в свою техніку ніяких змін.

На думку експертів, під загрозою знаходяться й інші платіжні системи - Apple Pay і Google Pay: технології, використовувані в них, мають ознаки технологій патенту №2686003. Так, Росія може залишитися без платіжних систем від світових корпорацій, через що громадяни країни будуть змушені розплачуватися за покупки тільки "дерев'яними", без можливості проводити транзакції через свої смартфони.

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