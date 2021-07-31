В Одесі на "гарячому" спіймали чиновника-хабарника
Правоохоронці затримали "на гарячому" інспектора Державної екологічної інспекції України. Чиновник спільно з керівником відділу Держекоінспекції вимагав гроші з підприємця і погрожував закрити його кафе в Одесі, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Під час перевірки закладу харчування інспектор з'ясував, що в кафе відсутній дозвіл на викид шкідливих речовин з кухні в атмосферу. За це порушення керівник відділу Держекоінспекції з підлеглим пригрозили власникові закрити заклад і запропонували заплатити їм 1,5 тисячі доларів для вирішення ситуації", - йдеться в повідомленні пресслужби ГБР.
ДБР затримало інспектора при отриманні усієї суми хабаря. Його керівник втекла з робочого місця.
Співробітники ГБР повідомили інспектору і його керівнику про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України), вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Хабарникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.