Курс валют НБУ на 31 липня

Курс валют НБУ на 31 липня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України в суботу, 31 липня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 30 липня, залишається стабільним на рівні 26.89 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним з 31 липня 2021 року.

Курс євро не змінився і залишається на рівні 31.92 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним з 31 липня 2021 року.

Рубль не змінився, і його курс склав 3.67 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним з 31 липня 2021 року.

Фунт стерлінгів не змінився, і його курс склав 37.54 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним з 31 липня 2021 року.

Курс швейцарського франка не змінився і склав 29.60 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним з 31 липня 2021 року.

Курс польського злотого залишається стабільним на рівні 6.97 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним з 31 липня 2021 року.

Валюта Повна назва курс
USD долар 26.886 700
EUR євро 31.923 900
RUB рубль 0.366 960
GBP Фунт стерлінгів 37.535 200
CHF Швейцарський франк 29.597 900
PLN польський злотий 6.973 400
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