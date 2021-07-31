Курс валют НБУ на 31 липня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України в суботу, 31 липня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 30 липня, залишається стабільним на рівні 26.89 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним з 31 липня 2021 року.

Курс євро не змінився і залишається на рівні 31.92 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним з 31 липня 2021 року.

Рубль не змінився, і його курс склав 3.67 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним з 31 липня 2021 року.

Фунт стерлінгів не змінився, і його курс склав 37.54 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним з 31 липня 2021 року.

Курс швейцарського франка не змінився і склав 29.60 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним з 31 липня 2021 року.

Курс польського злотого залишається стабільним на рівні 6.97 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним з 31 липня 2021 року.