Президента переконали, що Чаус цінний свідок проти Порошенко - експерт

Не даючи співробітникам НАБУ затримати Чауса, підлеглі Баканова вже самі вчинили злочинів більше, ніж екссуддя втікач, повідомляє Цензор.НЕТ.

Про це пише в Telegram глава правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін.

Він нагадав, що НАБУ ще у 2017 році отримало ухвалу суду, згідно з яким у разі затримання Чауса його потрібно доставити в суд для обрання запобіжного заходу. Виконати цю ухвалу зобов'язані саме співробітники НАБУ.

СБУ ж, утримуючи у себе побіжного екссуддю, перевищує свої судові повноваження, пише Шабунін.

"Що буде далі: В СБУ зараз швидко намалюють для Чауса якусь іншу справу, про яку не було відомо раніше, щоб обґрунтувати свої незаконні дії, корупційну справу Чауса руками Венедиктової заберуть з НАБУ в СБУ" щоб Чаус був під виключно під контролем СБУ" , - припускає Шабунін.

"Для чого все це: хтось переконав президента, що Чаус цінний свідок проти Порошенка. Але весь абсурд в тому, що президенту явно не сказали, що одних тільки показань Чауса, особливо після декількох викрадень, явно не достатньо, щоб посадити Порошенко" , - вважає Шабунін.

На його думку, за сьогодні вкриваючи Чауса СБУ-ушники зробили вже більше злочинів, ніж сам екссуддя втікач.