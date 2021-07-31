Президента переконали, що Чаус цінний свідок проти Порошенко - експерт
Не даючи співробітникам НАБУ затримати Чауса, підлеглі Баканова вже самі вчинили злочинів більше, ніж екссуддя втікач, повідомляє Цензор.НЕТ.
Про це пише в Telegram глава правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін.
Він нагадав, що НАБУ ще у 2017 році отримало ухвалу суду, згідно з яким у разі затримання Чауса його потрібно доставити в суд для обрання запобіжного заходу. Виконати цю ухвалу зобов'язані саме співробітники НАБУ.
СБУ ж, утримуючи у себе побіжного екссуддю, перевищує свої судові повноваження, пише Шабунін.
"Що буде далі: В СБУ зараз швидко намалюють для Чауса якусь іншу справу, про яку не було відомо раніше, щоб обґрунтувати свої незаконні дії, корупційну справу Чауса руками Венедиктової заберуть з НАБУ в СБУ" щоб Чаус був під виключно під контролем СБУ", - припускає Шабунін.
"Для чого все це: хтось переконав президента, що Чаус цінний свідок проти Порошенка. Але весь абсурд в тому, що президенту явно не сказали, що одних тільки показань Чауса, особливо після декількох викрадень, явно не достатньо, щоб посадити Порошенко" , - вважає Шабунін.
На його думку, за сьогодні вкриваючи Чауса СБУ-ушники зробили вже більше злочинів, ніж сам екссуддя втікач.
"Схоже, у Зеленського за спробами наздогнати Порошенко забули про закон, чим ризикують повторити політичну долю останнього", - підсумував Шабунін.