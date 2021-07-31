31 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Всесвітній день рейнджера, Омелянів день – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 31 липня, повідомляє Сегодня.

Яке сьогодні свято 31 липня

Всесвітній день рейнджера (World Ranger Day) – починаючи з 2007 року, в багатьох країнах проводиться свято на честь людей, які присвятили свою роботу охороні природи.

– починаючи з 2007 року, в багатьох країнах проводиться свято на честь людей, які присвятили свою роботу охороні природи. День африканської жінки (International Day of African Women) – це міжнародне свято було проголошено в 1962 році на Всеафриканській конференції жінок у Дар-ес-Саламі.

– це міжнародне свято було проголошено в 1962 році на Всеафриканській конференції жінок у Дар-ес-Саламі. День народження Гаррі Поттера – іменини казкового героя, який полюбився в усьому світі, відзначаються в день народження автора поттеріани Джоан Роулінг.

– іменини казкового героя, який полюбився в усьому світі, відзначаються в день народження автора поттеріани Джоан Роулінг. День казначейства – святкується в Польщі.

Іменинники 31 липня

День ангела сьогодні відзначають: Афанасій, Омелян, Іван, Кузьма, Леонтій, Маркел, Степан.

Яке сьогодні церковне свято

31 липня в православній церкві шанується пам'ять мученика Еміліана, мученика Якинфа Амастридського, преподобного Іоана Багатостраждального, Києво-Печерського, в Ближніх печерах, преподобного Памви, затворника Києво-Печерського, в Дальніх печерах, преподобного Памви, пустельника.

У народі 31 липня відзначався Омелянів день. У цей період завершувалися жнива і влаштовувалися лазневі дні з віниками із жита і польових трав. Вважалося, що вони знімали втому після жнив. Також з цього дня починалася пора заготівель на зиму варення і солінь.

Прикмети на 31 липня

Омелян прийшов, гриби і ягоди знайшов;

настає час заготівель на зиму;

у лазню потрібно заходити з почуттям вдячності, щоб не образити лазневого духу.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 31 липня