31 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Всесвітній день рейнджера, Омелянів день – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 31 липня, повідомляє Сегодня.
Яке сьогодні свято 31 липня
- Всесвітній день рейнджера (World Ranger Day) – починаючи з 2007 року, в багатьох країнах проводиться свято на честь людей, які присвятили свою роботу охороні природи.
- День африканської жінки (International Day of African Women) – це міжнародне свято було проголошено в 1962 році на Всеафриканській конференції жінок у Дар-ес-Саламі.
- День народження Гаррі Поттера – іменини казкового героя, який полюбився в усьому світі, відзначаються в день народження автора поттеріани Джоан Роулінг.
- День казначейства – святкується в Польщі.
Іменинники 31 липня
День ангела сьогодні відзначають: Афанасій, Омелян, Іван, Кузьма, Леонтій, Маркел, Степан.
Яке сьогодні церковне свято
31 липня в православній церкві шанується пам'ять мученика Еміліана, мученика Якинфа Амастридського, преподобного Іоана Багатостраждального, Києво-Печерського, в Ближніх печерах, преподобного Памви, затворника Києво-Печерського, в Дальніх печерах, преподобного Памви, пустельника.
У народі 31 липня відзначався Омелянів день. У цей період завершувалися жнива і влаштовувалися лазневі дні з віниками із жита і польових трав. Вважалося, що вони знімали втому після жнив. Також з цього дня починалася пора заготівель на зиму варення і солінь.
Прикмети на 31 липня
- Омелян прийшов, гриби і ягоди знайшов;
- настає час заготівель на зиму;
- у лазню потрібно заходити з почуттям вдячності, щоб не образити лазневого духу.
Цікаві і важливі події в Україні та світі 31 липня
- 1941 – у фашистській Німеччині було прийнято "остаточне вирішення єврейського питання" про масове знищення євреїв.
- 1957 – в СРСР стартувало будівництво квартир "хрущовок".
- 1991 – СРСР і США підписали Договір про скорочення стратегічних озброєнь.
- 1994 – український атлет Сергій Бубка встановив світовий рекорд у стрибках з жердиною – 6,14 м.