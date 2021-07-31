Трамп вимагав від Мін'юсту США не визнавати результати виборів

Комітет з нагляду та урядової реформи Палати представників Конгресу США опублікував записи американського Міністерства юстиції як доказ того, що 45-й президент Дональд Трамп нібито незаконно вимагав скасувати результати президентських виборів, повідомляє Новое время.

За інформацією сайту комітету глава комітету Каролін Мелоні заявила, що, виходячи із записів, Трамп в кінці президентського терміну безпосередньо доручив вищому правоохоронному органу країни «вжити заходів для скасування результатів вільних і чесних виборів».

Рукописні записи належать тодішньому в.о. заступника генерального прокурора США Річарду Донаг'ю і датовані 27 грудня 2020 року. Вони містять подробиці розмови Трампа з керівництвом Мін'юсту, під час якої він намагався домогтися скасування результатів виборів. У разі відмови тодішній глава Білого дому погрожував звільненням.

У тексті сказано, що Трамп закликав назвати вибори «сфальсифікованими» і «незаконними». Коли в Мін'юсті сказали, що не можуть змінити результат виборів помахом руки, 45-й президент відповів:

«Я від вас цього не чекаю - просто скажіть, що вибори були сфальсифіковані [в оригіналі - corrupt], а про решту подбаю я і конгресмени-республіканці».

Тодішній в.о. генпрокурора Джеффрі Розен сказав Трампу, що в Мін'юсті провели «десятки розслідувань і сотні опитувань» і не знайшли підтверджень фальсифікаціям на виборах. За словами Мелоні, конгресмени почали роботу з опитування ключових свідків, щоб «розслідувати масштаби зловживань колишнього президента».

У січні 2021 року газета The Washington Post повідомляла, що Дональд Трамп планував замінити в.о. генпрокурора Джеффрі Розена, щоб його ставленик Джеффрі Кларк підтримав безпідставні заяви про фальсифікацію президентських виборів і він міг довше залишитись при владі.

Як зазначала WP, Трамп за час президентства неодноразово намагався використовувати Мін'юст у власних цілях і на благо своїх союзників. Проте після виборів тодішній генпрокурор Вільям Барр не підтримав твердження республіканця про фальсифікацію результатів і пішов у відставку. За даними газети, кілька ключових співробітників Мін'юсту США натякнули, що підуть у відставку в разі звільнення Розена, після чого Трамп відмовився від своєї ідеї.