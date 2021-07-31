Милованов розповів про конфлікт з Данилюком

Радник глави Офісу президента Тимофій Милованов назвав причиною конфлікту з колишнім секретарем РНБО Олександром Данилюком суперечку законності рішення комісії про недопуск останнього до держслужби, повідомляє Кореспондент.

"Його близько не можна підпускати до держслужби. Він неадекватний. Ми сперечалися, чи законно було рішення комісії щодо його недопуску. Я сказав, що законно. Потім він почав обзиватися. Не пам'ятаю, як саме. Говорив щось про принципи, і про те, що у нього великий політичний досвід" , - говорить Милованов.

Він підтвердив, що Данилюк вдарив його в око, і уточнив, що у нього розбита брова і болить голова. За медичною допомогою не звертався.

"Сидів цілий вечір з льодом. Завтра подивимося. Буде боліти голова, піду до лікаря" , - додав Милованов.

Також він поки не вирішив, чи буде заявляти на Данилюка в поліцію.